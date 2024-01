’Vlaams model werkt goed’

Een lezer vraagt zich af of we opleidingen voor beroepen waarin een tekort aan personeel is, gratis moeten maken. Ik heb in België gewoond en daar kende men de zogeheten knelpuntberoepen. Je kon dan via het VDAB, het Vlaamse UWV, gratis en met bonus bij aanmelding en bij slagen, een opleiding krijgen met baangarantie.

In die tijd waren er heel veel opleidingen mogelijk. Ook als je van baan wilde wisselen. En bovendien met behoud van een ondersteunende uitkering. Zo kom je wel aan mensen. Zo is het haalbaar, ook als je een gezin hebt en voor inkomen moet zorgen. En het is geen weggegooide subsidie, want er is altijd uitzicht op werk.

Anne Dorlandt, Badhoevedorp