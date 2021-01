’Rutte III moet opstappen’

Er is een hele waslijst van ernstig falen. Tijdens de grootste crisis sinds de oorlog, waardoor we zelf veel miljarden nodig hebben om de crisis aan te kunnen, gaf Mark Rutte op 21 juli vorig jaar tientallen miljarden weg aan het zogenaamde Europese coronaherstelfonds, dat overigens helemaal niets met corona heeft te maken. De schuldenunie was een drie jaar oud plan van Merkel en Macron en had dus helemaal niets met corona te maken. Ook de jarenlange bezuinigingen op de zorg, waardoor er nu een groot tekort aan ic-bedden is ontstaan, geeft te denken. Daardoor komt IC-triage naar leeftijd dichterbij. Ongelofelijk in een beschaafd land als Nederland.

Bert Panhuise, Leeuwarden