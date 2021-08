’Volwassen straffen voor gewelddadige jeugd’

Onder de jeugdigen is een ware wedloop ontstaan voor het dragen van wapens. Dagelijks word je geconfronteerd met berichten dat er weer slachtoffers gevallen zijn. Dodelijk geweld is zelfs geen uitzondering meer. Waarbij jeugdigen zelfs proberen elkaar de loef af fe steken in de mate van ernstig gevolg dat hun acties opleveren. De autoriteiten slaan alarm. Zoals altijd: veel te laat.

Het is bijna onbegonnen werk om deze gewelddadige trend nog te keren. Ze worden daarnaast als het ware ook nog gesteund door de zeer lage straffen die hun gewelddadige optredens opleveren. Immers, zolang ze geen 18 jaar zijn is het jeugdstrafrecht op hen van toepassing. En als er iets is wat nou juist niet afschrikt is dát het wel. Op dit soort geweld moet gewoon het strafrecht voor volwassenen worden toegepast. Jarenlange gevangenisstraffen mogen voor dit soort van 'volwassen' gedrag geen uitzondering meer zijn.

En belangrijk: ook moet er eens gekeken worden in hoeverre de ouders zijn achter gebleven in het toezicht op hun kinderen. Die verantwoordelijkheid moet zelfs strafbaar worden als ze daar in ernstige mate in zijn tekort geschoten. De tijd van achterover leunen is voorbij. Evenals de overheid als tandeloze tijger. Aanpakken dat tuig. De maatschappij roept er om.

Jan Muijs, Tilburg