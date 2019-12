Brief 2 ’Fortuyn heeft ons gewaarschuwd’

Mark Rutte constateert eindelijk dat de immigratie volledig uit de klauwen begint te gieren en dat het Schengenakkoord ook niet écht succesvol is gebleken. Nog steeds tolereert de EU dat (quasi)-humanitaire hulporganisaties gelukszoekers persoonlijk van de Libische stranden oppikken en vervolgens, gesteund door een verontwaardigde minderheid, in Europa dumpt waarna wij ze nóóit meer kwijtraken. Vervolgens kunnen ze dankzij Schengen ónze landen onveilig maken. Éne heer Fortuyn heeft hier, alweer twintig jaar geleden, reeds voor gewaarschuwd maar díe was, in de ogen van de gevestigde politieke elite, een populist die zo snel mogelijk (mond)-dood moest worden gemaakt. En dat is gelukt, met dit gevolg.

Cees J Roos

Sneek

