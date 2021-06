’Oranje moet in de aanval’

Het balletje breed is een beetje zijn handelsmerk geworden en daar zitten wij nou net niet op te wachten. We willen een aanvallend, dominant en attractief spelend Oranje zien en de grote vraag is of De Boer die tactische ommezwaai kan én durft te maken. Zijn spelersmateriaal is prima dus daar ligt het niet aan. Nee, bij saai en voorspelbaar voetbal zal de hete adem van de 17 miljoen bondscoaches hem wel eens kunnen opbreken. Go for it Frankie!

Bas Overmars,

Amsterdam