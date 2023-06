’Natuur steeds vaker verdienmodel’

Maar vervolgens kost een dagje Henschotermeer of een andere natuurplas zo’n 30 euro voor een gezin. Inclusief parkeergeld (of geld fietsparkeerplek), entree, simpel ijsje etc. Natuur die er van nature was, daar wordt een verdienmodel van gemaakt. Overal in Nederland. Schandalig.

Hetzelfde geldt voor eenvoudige recreatieparken of natuurparken waar mensen met een benedenmodaal inkomen uit veelal stedelijke gebieden af en toe konden recreëren middels stacaravan, al dan niet in eigen beheer. Deze campings worden met grond en al opgekocht. In dit geval door de Fransen. Moderne Napoleons.

De gewone man hier kan voortaan op een flatje drie hoog blijven en vakantie in het hoogseizoen in eigen land wel vergeten. Steeds vaker is recreatie iets voor bovenmodaal want voor elke natuurparkje/recreatieplas/strand moet je betalen. Terwijl ook het belastinggeld van benedenmodaal ernaar toegaat. Krom.

Dit zorgt voor een scheiding in de maatschappij tussen armen en rijken en gaat protesten veroorzaken. En terecht.

Brigitte Brinkel, Soest