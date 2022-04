Binnenland

Huisartsen zetten spreekuur open voor vluchtelingen uit Oekraïne

Voor gevluchte Oekraïners die huisartsenzorg nodig hebben, is de website huisartsvoorvluchteling.nl in het leven geroepen. Hierop kan de vluchteling per dag per postcode kijken of er een huisarts in de buurt is die een inloopspreekuur heeft of met wie een afspraak kan worden gemaakt.