Ombudsman: Machtiging met haast

Ieder jaar ontvangen meneer en mevrouw Bos daarom van de Belastingdienst een machtigingscode zodat zij de belasting kunnen regelen. Maar dit jaar ontvangen zij niks. Maandenlang proberen zij de Belastingdienst te bereiken en alsnog een code te regelen. Maar dit lukt niet. De Belastingdienst komt haar belofte niet na en reageert niet altijd op brieven. Met hun handen in het haar vragen zij de Nationale ombudsman om hulp.

De ombudsman neemt contact op met de Belastingdienst en vraagt om de zaak zo snel mogelijk op te lossen. De Belastingdienst reageert vlot. Zij laat weten dat de machtigingscodes normaal door een apart onderdeel van het ministerie van Binnenlandse zaken worden verstuurd. Maar door een technische storing is dat dit jaar niet gebeurd. De Belastingdienst heeft contact opgenomen met meneer Bos en excuses aangeboden. Dat is fijn, maar het probleem wordt niet opgelost. Er is nog steeds geen machtigingscode. Verschillende onderdelen van de overheid moeten samenwerken, maar dat gaat niet goed. Zo neemt DigiD niet automatisch de adresgegevens over van de Belastingdienst. Het lukt daarom maar niet om een machtigingscode per brief op het juiste adres van meneer en mevrouw Bos te krijgen.

Tot overmaat van ramp begint ook de tijd te dringen. Het is bijna 1 mei en dan moet de belastingaangifte binnen zijn. In een telefoongesprek bespreken de Belastingdienst en meneer Bos mogelijke oplossingen. Zo raden ze hem aan telefonisch bij DigiD een overzicht van machtigingscodes op te vragen. Maar dit kan een paar dagen duren. Daarom raadt de Belastingdienst meneer Bos ook aan om officieel 'uitstel van aangifte' aan te vragen. Meneer Bos doet dit omdat hij niet nog meer gedoe wil. De klachtbehandelaar van de Belastingdienst doet haar best en belooft meneer Bos snel weer terug te bellen.

En dan komt er goed nieuws. Meneer en mevrouw Bos laten weten dat zij een machtigingscode ontvangen hebben. Zij hebben de aangifte ingevuld en nog voor 1 mei ingediend. Hierdoor was uitstel niet nodig. Ze zijn blij en bedanken de ombudsman voor de goede hulp. Ook is meneer Bos tevreden met het contact met de klachtbehandelaar van de Belastingdienst. Maar dat neemt niet weg dat de Belastingdienst deze kwestie veel sneller had moeten oplossen.

* Niet de echte naam

