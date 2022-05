Buitenland

Miah (11) overleefde schietpartij Texas omdat ze zich voor dood hield

De 11-jarige Miah Cerillo is een van de kinderen die kon ontsnappen aan het drama op een basisschool in Uvalde, Texas. Tijdens de schietpartij in haar klas smeerde het meisje bloed van een van haar vriendinnen op zichzelf en deed alsof ze dood was. „Ze is in de overlevingsmodus gegaan.”