’Mol verdreven uit grasland’

Er komen echter weinig mollen meer voor in ons grasland, immers om de vermeende schade van ammoniak (NH3) te voorkomen, moet sinds 1992 de mest in de bodem worden geïnjecteerd. Dit is schadelijk voor wormen waardoor er geen voedsel meer is voor molen en voor weidevogels. Mollen wroeten allen nog in de bermen en onder hekken, daar waar niet wordt geïnjecteerd.

M. Nieuweboer, Aartswoud