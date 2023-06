Plastic weg? ’Op deze manier blijft het dweilen met de kraan open’

Biochemicus Gerrit Klein-Nagelvoort waagt het in de Kwestie van deze week de stelling aan te gaan dat minder plastic niet per se beter is en dat de functie ervan wordt onderschat. Leer er vooral anders mee omgaan, geeft hij de lezer mee. Niet iedereen kan zich daar in vinden. „Het barst van het plastic in de zee”, zo ergert een lezer zich. Sommigen kunnen zich prima vinden in het relaas van ondernemer Jouri Schoemaker die geen enkele toekomst ziet voor plastic. „Deze man heeft gewoon gelijk. Plastic apart recyclen. Zo moeilijk is dat niet”, klinkt het.

De boer op

„Als we met z’n allen in Nederland van het aardgas af moeten om het klimaat te redden, hoe bestaat het dan dat we nog zoveel plastic produceren?” vraagt Marinka zich af. „Koop toch rechtstreeks bij de boer. Dan steun je hem én help je mee plastic uit te bannen.”

Een van de lezers onderschrijft de stelling dat er te veel producten zijn ’die helemaal niet in plastic hoeven te zitten, maar alleen voor de zichtbaarheid in plastic verkocht worden’, zoals batterijen. „Maar er zijn al heel veel ontwikkelingen in duurzaam plastic, onder andere gemaakt van rietsuiker en dit soort verpakkingen kunnen straks gewoon verplicht worden gesteld.” Maar alles dan verbieden? Dat gaat anderen weer te ver en ’typisch Nederlands’.

Joop noemt het ’belachelijk dat elke komkommer in een cellofaan zit, of vier appels op een schaaltje met plastic folie eromheen’: „Terug naar de jaren 60, simpel een bruine papieren zak waar het fruit in gaat en onverpakte komkommers, gewoon een eigen boodschappentas mee en niet alles in wegwaai plastic tasjes.” Maar veel mensen vinden het niet fris als fruit open en bloot in een drukke ruimte ligt of door tal van anderen eerst wordt aangeraakt.

CO2

Sommigen vinden het ’gezeur’ over plasticvermindering maar hypocriet „zo lang megavervuilers Chemours, Tata Steel en Schiphol geen strobreed in de weg worden gelegd”, aldus Caspar. Erik: „Het is met plastic precies als met bijvoorbeeld CO2: zolang het probleem niet wereldwijd wordt aangepakt, blijft het dweilen met de kraan open.”

Een ander acht het volledig verdwijnen van plastic een te ’idealistische stelling’, want wat zijn de milieukosten daarvan op andere terreinen? „Andere verpakkingen laten bijvoorbeeld voedsel sneller bederven”, merkt iemand op. „Wat kost het een alternatief in te voeren en wat is de winst in milieuschade als de topvervuilers niet meedoen?”