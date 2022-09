Premium Het beste van De Telegraaf

Groningse gasvelden moeten open De vraag ’kou of honger?’ is terug

Door leon de winter Kopieer naar clipboard

De armoedeverhalen die mijn moeder vertelde staan in mijn geheugen gegrift. Haar familie was straatarm, die van mijn vader ook, dus hoorden kou en honger bij hun leven. Het menselijke vernuft bracht in de loop van de twintigste eeuw vooruitgang (afgewisseld met gruwelijke wreedheden) en leidde tot het wonder van de Wederopbouw en vervolgens van de Verzorgingsstaat. We werden een welvarend, veilig, beschut land achter Deltawerken, met sociale voorzieningen, de beste infrastructuur op aarde, de beste landbouwers en ingenieurs, en de betrouwbaarste ambtenaren.