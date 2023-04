Stelling: Helmplicht voor e-bikers

Het aantal verkeersdoden is in 2022 fors toegenomen. Vooral fietsende 75-plussers (op de e-bike) kwamen om bij ongelukken. Verkeersexperts en artsen willen dat een fietshelm in het verkeer verplicht wordt. Is dat een goed idee of niet?