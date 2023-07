De Kwestie: ’Excuses prima, maar herstelbetalingen niet’

Zo stelt Nachtvlinder: „Excuus was meer dan genoeg, laat het verleden rusten, ook de Tweede Wereldoorlog wordt herdacht op 4 mei, prima maar het is geweest, sluit het af. Geen gebedel om geld want dan wil ik ook financiële vergoeding voor wat mijn ouders is aangedaan in de Tweede Wereldoorlog. Stop er mee!!”

„De excuses zijn gemaakt en nu weer door. Ik ben niet zo van mensen die maar in het verleden blijven hangen je schiet er niets mee op”, aldus Johanvanderman1001. „Elk jaar de slavernij herdenken en de afschaffing vieren met Keti Koti vind ik prima. Ben er een keer geweest en eerlijk is eerlijk het is er super gezellig en lekker eten. Dat het honderden jaren geleden is gebeurd, maakt me niets uit. Veel andere vieringen als Alkmaars ontzet en Leidens ontzet zijn ook honderden jaren geleden gebeurd en worden nog steeds gevierd, overigens ook erg gezellig. Maar herstel betalingen aan mensen die verre nazaten zijn dat gaat me veel te ver. Laat het verleden rusten je kan er niets meer aan veranderen alleen maar van leren en kijk vooruit.”

Gizmo vraagt zich af wat het nut is van excuses: „Waarom excuses maken voor de slavernij als deze mensen al lang niet meer leven? Nonsens. Zo hypocriet allemaal. Men is verantwoordelijk voor het heden maar niet voor het verleden.” Daaretegen vindt Marinka2019 excuses prima, maar herstelbetalingen gaat te ver: „Excuses prima. In gesprek zijn, leren, ook op school, prima. Maar slachtofferschap en herstelbetalingen, nee. Aan wie?”

„Men kan zich alleen maar excuseren voor iets dat men zelf gedaan heeft”, zo stelt Keubke. En voor Besten is de kous af: „Excuus door onze Koning, minister-president en anderen zijn al gemaakt, daarmee is wat mij betreft de zaak afgedaan.”

Een enkele lezer is wel te spreken over de excuses, zo stelt pbreuren: „De excuses voor de slavernij waren een goede eerste stap op weg naar gerechtigheid. Of herstelbetalingen een goede vervolgstap zijn weet ik niet, maar met de excuses laat Nederland wel zien dat zij als natie een geweten heeft en het lef heeft om de zwarte bladzijden van haar historie onder ogen durft te zien.”

SaarWijMo ziet niets in het plan om de huidige generaties te laten betalen voor de voorgaande: „Investeren in een gezamenlijke toekomst is een prachtig uitgangspunt. Om daaraan gehoor te kunnen geven zullen echter eerst de nogal dwingende verzoeken om geldelijke genoegdoening van tafel moeten. De huidige burger hoeft niet financieel op te draaien voor gebeurtenissen uit het verre verleden. De slavernij is reeds lang afgeschaft en niemand van de huidige generatie heeft dit aan den lijve meegemaakt. Het nieuwe pad is met de afschaffing van de slavernij al ingeslagen.”

Vele lezers lijken klaar met het geroep om herstelbestalingen. Zo stelt Dikkie53: „Schuldgevoel kan je niet afkopen met geld, want daar verdwijnt het gevoel niet mee. Het is wel een "goedkope" en makkelijke oplossing. Dingen uit het verleden kan je ook niet meer veranderen.”

En Newsread7 plaatst vraagtekens omtrent de slachtofferrol: „Wie na generaties nog pijn voelt moet zichzelf eens afvragen waarom zij zich zo blijven wentelen in de slachtofferrol. Ik voel de pijn niet van mijn over- overgrootouders maar wel de vechtlust om keihard te werken voor een boterham en op te komen voor mijn vrijheden. Dus get over it zou ik zeggen.”