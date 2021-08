Brief 2: ’Liever Plasterk dan klimaattrio’

Ik denk dat Nijpels wat meer naar de burgers moet luisteren in plaats van dat er naar Timmermans en Samsom geluisterd moet worden.

Er moet heus wat veranderen wat betreft het klimaat. Maar de drammerige manier en de oplossingen van het klimaatpanel en deze heren zijn mijns inziens beslist niet zaligmakend.

Heeft Nijpels al nagedacht wat er straks gebeuren moet met al die zonnepanelen en windmolens die vervangen moeten worden? Om over het verbranden van biomassa in al die centrales maar te zwijgen.

Geef wat mij betreft Plasterk meer zeggenschap over de maatregelen. Hier heb ik veel meer vertrouwen in dan in de oplossingen die door dit trio worden aangedragen.

Frans Verhoeven, Vlaardingen

