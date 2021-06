’Oranje moet nog veel oefenen’

Grote probleem van dit Oranje is dat de spelers te weinig tijd hebben gehad om het 5-3-2 systeem onder de knie te krijgen en de voorbereiding te kort is geweest. Het afjagen van de tegenstander, de bal veroveren en het korter dekken zijn onder de maat. Er is kortom op korte termijn nog veel werk aan de winkel. Gravenberch op het middenveld en Malen in de aanval brengen meer balans in het team. Ja, nu alles geven en oefenen, oefenen, oefenen om het maximale resultaat te behalen!. Dat is dé uitdaging voor dit Oranje!

Bas Overmars, Amsterdam