Wie zijn die mensen die niet om ons geven?

Door Nausicaa Marbe

Regelmatig klagen bezorgde politici en bestuurders over de toon van het politieke debat, de felle retoriek, de harde taal. Dat leidt tot polarisatie en meer wantrouwen, waarschuwen ze. Maar ook met keurige woorden kunnen politici en bestuurders de burger in het gezicht spugen. Zonder enig benul over de grofheden die ze begaan, omdat ze de noden in de samenleving niet willen of kunnen zien. Sigrid Kaag, Frans Timmermans en Eric Wiebes (via verwerpelijke uitspraken herrezen uit de schaamtecatacomben van de toeslagencatastrofe) lieten onlangs zien hoe dit gaat.