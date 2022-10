Documenten aanpak Schiphol-chaos leveren ontluisterend beeld op

Premium Financieel

Onrust bij KLM-personeel over schrappen verre vluchten

Luchtvaartmaatschappij KLM snijdt diep in de eerder aangekondigde winterdienstregeling vanwege tekorten bij de technische dienst, meer ziekmeldingen en chaos op Schiphol. „Lucratieve vluchten eruit halen is de dood in de pot.”