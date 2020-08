’Eén groot Europa een dure illusie’

Nadien hebben wij in rap tempo die herwonnen vrijheid - om economische reden - ingeruild voor allerlei samenwerkingsverbanden met - zeker na de uitbreiding in 2004 - als absolute dieptepunt: de Europese Unie.

Ons democratische bestel en de ons zo dierbare vrijheid zijn en worden steeds verder ingeperkt, met als schrijnend voorbeeld de Franse overheersing met het verhuiscircus, hun systematische handlichting met de begrotingsnorm en hun protectionistische houding ten aanzien van de eigen industrie.

Later zal blijken dat de EU als de grote Europese politieke vergissing uit de 20e en 21e eeuw zal gelden. Niet alleen economisch en sociaal, maar ook cultureel en historisch is één groot Europa een dure, onhoudbare en megalomane illusie. Een alliantie met Noord-Europese landen, Groot-Brittannië en wellicht Duitsland is een meer voor de hand liggende en duurzame oplossing.

Obbe Meijer, Holten