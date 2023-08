Toen heeft ze een heel mooi lang vest voor me gehaakt. Ik mocht het ophalen en heb haar ontmoet. Dit deed me zo ontzettend goed. Dat iemand gewoon een vest voor me haakt, zonder dat ze wist wat ik mooi vind en ik vind hem heel erg mooi. Loes, je bent een ontzettend lieve vrouw en ik wil je via deze weg nogmaals bedanken. Je maakt mijn leven beter.

Merije Carper