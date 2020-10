Brief 3: ’Laat het virus niet winnen!’

In ons te dicht bevolkte land slaat nu corona onder alle leeftijdsgroepen toe. Met vaak ernstige blijvende invaliditeit en langdurig herstel. Het virus trekt zich niets aan van meningen, politiek of wat dan ook. De ziekenhuizen lopen vol met jong en oud.

Veel maatregelen worden bekritiseerd als ontoereikend, juist schadelijk of onnuttig zoals mondkapjes. De roep, ook van experts, geleerden, belangengroepen en dergelijke dat het middel erger is dan de kwaal wordt luider en luider.

Bedenk hoe weinig zinvol dit alles is, als je kind, mamma of pappa vecht om weer gezond te worden. Twijfelend beleid, ontstaan uit een onvoorspelbaar virus en onwetendheid, dreigt nu over te gaan in schuldigen aanwijzen. Laat dit niet gebeuren. Het voelt oneerlijk tegenover alle slachtoffers en de zwaar overbelaste verzorgende en medische wereld. Laat het virus niet winnen.

C.G. Oosterbaan, Monnickendam

