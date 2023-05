Uitslag Stelling: ’Stop anoniem geschreeuw’

Een respondent reageert: „Al dat gescheld en die bedreigingen op sociale media worden maar geaccepteerd onder het mom van ’vrijheid van meningsuiting’. Voor mij houdt die op wanneer de veiligheid van anderen in het geding komt.”

De stellingdeelnemers zien met lede ogen aan dat politici, journalisten en mensen die er een andere mening op nahouden steeds vaker te maken krijgen met (digitale) bedreigingen van vaak anonieme komaf. „Lekker makkelijk om anoniem van achter je beeldscherm je frustratie en woede de wereld in te slingeren en zo buiten schot te blijven terwijl je anderen nachtmerries bezorgt over hun veiligheid of die van hun geliefden”, foetert een respondent. „Als je een grote jongen of meid bent sta je voor je mening en verkondig je die, met argumenten, onder je eigen naam en niet met anoniem geschreeuw.”

Veel respondenten (69%) zijn ervan overtuigd dat het aantal bedreigingen en scheldpartijen flink zal verminderen als de anonimiteit wordt opgeheven. „Als mensen met naam en toenaam vermeld worden, zullen zij zich minder radicaal en kwetsend gedragen op het internet”, luidt een veel gedeelde mening.

Anderen stellen dat het opheffen van digitale anonimiteit een stap te ver gaat, maar pleiten wel voor betere handhaving. „Anonimiteit is een groot goed, maar misbruik mag niet langer onbestraft blijven. Ik ben niet voor opheffing van die anonimiteit want die heeft zeker een doel, maar de grenzen aan wat we onder die anonimiteit toelaatbaar wensen moeten veel strakker gesteld en veel beter bewaakt worden”, deelt een van die deelnemers. „Bij herhaling of toenemende dreiging zou altijd vervolging en veroordeling moeten plaatsvinden.”

Velen zien voor het handhaven niet alleen een taak voor het kabinet weggelegd, maar ook voor de platformen waarop de bedreigingen worden geuit.

Hoewel 85% van de stellingdeelnemers vindt dat politici niet moeten zwichten voor bedreigingen, kan 76% van hen zich wel voorstellen dat de huidige gang van zaken mensen ervan weerhoudt om een publieke functie te bekleden.

Een deel van de respondenten die pertinent tegen het opheffen van digitale anonimiteit is (19% van alle deelnemers), meent echter dat er met twee maten wordt gemeten. „Dat politici bedreigd worden is niet oké, maar types zoals Kaag en Van der Wal roepen doorgaans ook heel hard. Zij zouden eens bij zichzelf moeten nagaan of zij niet ook eens wat beter naar andere mensen zouden moeten luisteren”, aldus een boze respondent.

„Het komt door de wanhoop”, constateert een andere respondent, die het opheffen van anonimiteit ’een vorm van censuur’ noemt. „Mensen hebben het gevoel dat er niet naar ze geluisterd wordt. Er is veel ontevredenheid en dat wordt niet serieus genomen. Het gebrek aan respect naar de burger voelen we dagelijks, en dan zijn sociale media een dankbare uitlaatklep.”

Dat gevoel wordt beaamd door een ervaringsdeskundige. „Lang leve het internet. Eindelijk kunnen wij iets terugroepen tegen politici. En dat lucht op.”