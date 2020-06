’Geen competitie maar wel zaalvoetbal..?’

Merkwaardig, omdat alle deskundigen nu eenparig zeggen dat voetballen in de buitenlucht (zonder publiek) heel weinig risico oplevert. En bovendien gaat het om slechts ongeveer 1000 profvoetballers die goed gecontroleerd en getest worden.

Daarentegen heeft de KNVB tot mijn verbijstering bevestigd dat premier Mark Rutte vorige week wél toestemming gaf voor zaalvoetbal per 1 juli. Let wel, 330.000 mensen die vanaf 1 juli binnen mogen voetballen, dat mag wel; levensgevaarlijk! Want het zijn grote aantallen mensen, het is binnen en dus véél meer gevaar voor besmetting.

Dus als er straks weer een nieuwe golf besmettingen komt, ligt dat niet in de eerste plaats aan die 5000 mensen op de Dam, maar aan dit soort idiote beslissingen. En dan denk ik ook aan de ruim 9000 kroegen die weer open gaan; de eerste problemen hebben zich al voorgedaan. Zou Mark Rutte zich dan toch nog stiekem richten op groepsimmuniteit?

Bert Panhuise, Leeuwarden