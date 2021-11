Uitslag Stelling: ’Als kamikazes door straten’

Het rommelt in de wereld van de koeriersdiensten. Van de bedrijven die onze pakjes bezorgen blijkt slechts 13 procent met een vergunning te rijden. Dat berekende de Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO), de organisatie die vergunningen verleent aan deze ondernemingen. Momenteel staan bijna 15.000 bedrijven als koerier bij de Kamer van Koophandel ingeschreven, waarvan het gros in feite illegaal het werk uitvoert. Dat kan zo niet langer, vindt een overgrote meerderheid van de deelnemers (72 procent). „Hard ingrijpen is nu vereist,” stelt iemand. „Eigenlijk is het te laat voor maatregelen, want het is al uit de hand gelopen.”

Hoewel de transportsector lijdt onder de coronacrisis, doen post- en koeriersdiensten goede zaken. In twee jaar tijd zijn er, met name vanwege de coronapandemie, zo’n 3000 uit de grond geschoten. Deelnemers maken zich zorgen over die grote hoeveelheid en zien vaak door de bomen het bos niet meer. „Dit is een wildgroei van cowboys met busjes. Halveer het aantal en stop met het uitbreiden, schrijft iemand. Een ander legt de schuld ook bij de consument: „We zijn te verwend geraakt en willen nergens moeite voor doen. Als we even geen chips in huis hebben, laten we het binnen twintig minuten via een app bezorgen. En dan klagen als het niet op tijd komt.”

De grote spelers als PostNL, DHL en UPS hebben hun zaakjes op orde en domineren de markt. Maar zij werken met onderaannemers die op hun beurt ook weer met onderaannemers werken, en juist daar gaat het vaak mis. „Het is tijd om de markt te reguleren. Controleer op ondernemerschap en kredietwaardigheid,” stelt een respondent voor. Een ander: „In transporterend Nederland ontbreekt het aan controle. Aan alle kanten vinden misstanden plaats, en de Inspectie Leefomgeving en Transport handhaaft veel te weinig.”

De Inspectie heeft meer mankracht nodig, stelt een meerderheid (54 procent) dan ook. Driekwart vindt daarbij dat de regels om in aanmerking te komen voor een vergunning aangescherpt zouden moeten worden. „Geef koeriers bijvoorbeeld een verplichte aanvullende rijopleiding, zodat ze niet alle verkeersregels aan hun laars lappen,” oppert iemand. „Een opdrachtgever zou ook verplicht moeten worden om de vergunning van zo’n onderaannemer via de mail te krijgen, op straffe van een boete,” vindt een andere respondent.

De grootste ergernis zit hem in de rijstijl van veel koeriers. „Aftandse dieselbusjes scheuren door de wijk als gekken. Het stinkt en is levensgevaarlijk, maar ja, de economie moet draaien,” schrijft een deelnemer. „Ze parkeren op de stoep en flikkeren pakketjes gewoon in je voortuin,” merkt een ander daarbij op. Veilig Verkeer Nederland slaat hier al langer alarm over.

De helft van de stemmers pleit voor salarisverhoging van pakketbezorgers. Ook is er kritiek op de vele zzp’ers in de branche: volgens 65 procent moet dit worden beperkt. Een ander zegt daarover: „Gezien ze nu per bezorging betaald krijgen, rijden ze als idioten door woonwijken om hun quota te halen.”