Uitslag Stelling: Niet minder CO2 door taks

Deze week werd besloten om de vliegtaks gewoon in 2021 door te voeren, ondanks het feit dat vliegtuigmaatschappijen het nu al moeilijk hebben. „De maatregel had op z’n minst uitgesteld kunnen worden vanwege de coronacrisis, stelt 65 procent. Een even groot deel ziet liever dat de vliegtaks helemaal wordt geschrapt. De maatregel zal namelijk geen milieuwinst opleveren en alleen burgers met een kleine beurs raken, verwacht het gros. „Mensen vliegen toch wel. Ook al besluiten er een paar minder te vliegen, dat vliegtuig vertrekt toch wel”, luidt een reactie. „Voor 7 euro extra blijven de mensen echt niet thuis maar het brengt voor de schatkist wel weer lekker wat op.” Het gros vermoedt dat het helemaal niet om CO2-reductie gaat, maar gewoon een maniertje is om de staatskas te spekken: „Vliegtaks is gewoon belastingheffing om gaten te vullen, nul bijdrage aan CO2-verlaging”

Deelnemers wijzen erop dat vooral de minder bedeelden hieronder zullen lijden. „De rijke mensen kunnen dit wel hebben. De armeren worden zo nog meer in hun bewegingsvrijheid beperkt”, zegt iemand. Daarbij zullen passagiers meer betalen terwijl het vliegcomfort er alleen maar op achteruitgaat: „Nog meer betalen voor een spierkramp-zitplaats in een vliegtuig. Voor alles moet tegenwoordig extra worden betaald en je krijgt geen enkele service meer.”

Hoewel ruim driekwart denkt dat er door die 7 euro vliegtaks niet minder mensen met het vliegtuig zullen reizen, is dit voor sommigen wel de druppel die de emmer doet overlopen: „Voor alles wat minder ver is dan 1800 km neem ik wel de auto, trein of bus. Vliegen zal ik niet meer doen”, zegt een deelnemer.

Anderen menen dat als de tickettaks dan al doorgaat het in ieder geval op Europees niveau ingevoerd moet worden. Allereerst „omdat het anders geen zin heeft”, zegt een stemmer. „Mensen/vluchten zullen anders uitwijken naar vliegvelden in Duitsland of België en dan heb je meteen de waanzin in beeld.” Iemand voegt toe: „Op zich is een vliegtaks prima, mits EU-breed ingevoerd. Maak ook onderscheid tussen zakenreizen en recreatieve trips. Het zou goed zijn om als mensheid een stap terug te doen. Wat minder consumeren, wat minder kris-kras de aarde over vliegen, etc.”

Volgens deze groep klimaatbewuste stemmers gaan de huidige maatregelen niet ver genoeg. „Vliegtaks is veel te laag. Je kunt nu goedkoper met het vliegtuig dan met de auto”, merkt iemand op. En: „Het vliegen zelf moet ook milieuvriendelijker. Laten we die taks gebruiken om zuinige vliegtuigen te krijgen. Gezever over CO2-compensatie is pure marketing, geen milieuverbetering.” Ook deze persoon wil drastische actie: „Voer wereldwijd een CO2-uitstoot plafond in. Iedere burger mag een bepaald aantal kilo’s CO2 per jaar uitstoten. Iemand die geen auto rijdt mag elk jaar een vliegvakantie boeken, iemand die wel auto rijdt mag om het jaar een vliegvakantie boeken.” Anderen denken dat het probleem zich vanzelf oplost: „Laat het coronavirus zijn werk doen in de CO2-reductie”