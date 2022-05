Uitslag stelling: ’Treinreis goed alternatief’

Een respondent vertelt het heel ontspannend te vinden om met de trein te reizen. „En als er snellere treinen en directe verbindingen komen met vakantielanden is het een geweldig alternatief.” Een ander reageert: „Vliegen vind ik omslachtig met al die uren die je van tevoren aanwezig moet zijn en de reistijd naar een vliegveld toe. Vanuit mijn woonplaats kan ik met één keer overstappen naar Parijs met de trein en je ziet onderweg ook nog wat.”

Ruim twee derde van de deelnemers ziet dan ook een markt voor treinreizen. „Reizen met de trein heeft de toekomst. Door nu de keuze te maken voor treinreizen krijgt TUI een strategische voorsprong, die door achterblijvers moeilijk in te halen zal zijn en bij achterblijvers waarschijnlijk tot de ondergang gaat leiden”, verwacht een respondent.

„Ik snap niet dat hier niet al eerder op is ingezet”, aldus een andere stellingdeelnemer. „Als je met het vliegtuig naar Parijs gaat, ben je alles bij elkaar al gauw vijf uur kwijt. Met de trein sta je met drie uur middenin de stad. Zeker voor korte afstanden is het een supergoed alternatief, alleen is de trein simpelweg te duur ten opzichte van vliegen. Een retourticket Amsterdam- Benidorm is goedkoper dan een treinretour Utrecht-Maastricht. Zo lang hier niets aan gebeurt gaat het niet werken.”

Lagere prijzen voor treintickets zijn volgens velen een voorwaarde om treinvakanties te laten werken. „Er is zeker een markt voor treinreizen míts de prijzen drastisch omlaag gaan.” Iemand licht toe: „We hebben ons met enige regelmaat in treinreizen verdiept, want mijn man wil geen lange vakantieafstanden meer rijden. Maar we haken steeds weer af op de bizar hoge prijzen.”

Bijna driekwart begrijpt de noodzaak die TUI ziet in het zoeken naar alternatieven voor minder duurzame vliegvakanties. „Zeker de korte stedentrips per vliegtuig zijn veel te vervuilend voor het milieu.” 72% van de respondenten geeft echter toe dat duurzaamheid (vooralsnog) geen grote rol speelt bij het kiezen van de reisbestemming.

Er zijn er ook veel die zich afvragen in hoeverre treinreizen echt iets kunnen veranderen aan de populariteit van vliegreizen. „Veel vakantiebestemmingen liggen aan de Middellandse Zee. Met het vliegtuig is de reistijd gemiddeld drie uur, maar met de trein ben je zeker twee dagen onderweg”,schrijft een respondent.

„De trein zal nooit de aantallen reizigers kunnen vervoeren die de luchtvaart wél aan kan. En de lange duur van de treinreizen zullen ’het nieuwe reizen per spoor’ uiteindelijk nekken. Overvolle treinen, ellenlange vertragingen, stinkende coupes... hebt u dat wel eens meegemaakt? Ik wel, daarna nooit meer met de trein op vakantie gegaan”, deelt een andere scepticus. „Dat TUI nu met zogenaamde groene stedentrips komt is louter voor de bühne.”

Ook het imago van de spoorwegen kan nog wel een oppepper gebruiken voordat mensen met een gerust hart op treinvakantie gaan, blijkt uit meerdere reacties. „Schei toch uit, één blaadje op de wissel en alles ligt al stil. Daar laat ik mijn vakantie niet van afhangen.”