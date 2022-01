De Kwestie: ’Moet EU vrouwenquotum gaan bepalen?’

Ook in ons nieuwe kabinet zien we meer vrouwen dan ooit. Toch vindt EC-voorzitter Ursula von der Leyen dat het over de gehele linie nog te langzaam gaat. Daarom trok ze vorige week het Europees vrouwenquotum voor het bedrijfsleven weer uit de kast.

Maar moet Europa daar wel over gaan? Lara Wolters en Caroline Nagtegaal zijn het met elkaar oneens.

