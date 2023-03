’Twee achternamen kind totale onzin’

De 'oude' Eerste Kamer heeft er nog net een idioot plan doorheen kunnen jassen, waardoor het nu mogelijk is, dat nieuwe borelingen twee achternamen kunnen krijgen, van zowel de vader als de moeder. Ik had nog wel eens willen mee maken of dit nu door het verplettende aantal van 17 zetels voor Caroline van der Plas van de BBB alsnog stand zou houden.

De gekkigheid ten top, zeker als je gaat zien hoe zo'n plan over een paar generaties gaat uitwerken. Ik had zoiets in mijn wildste dromen niet kunnen bedenken. Dan moet er in je bovenkamer toch iets goed mis zijn.

Maar als dit mogelijk wordt wil ik nog verder gaan. Iedereen die momenteel leeft en die dat wil, moet ook deze mogelijkheid alsnog met terugwerkende kracht krijgen. Gelijke monikken, gelijke kappen.

Hoe de gemeentes dat verder gaan invullen? Ja, dat vraag ik me ook af. De paniek zal niet van de lucht zijn!

Jan Muijs, Tilburg