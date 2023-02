Ombudsman: Waarom hoor ik niks?

Een paar dagen later krijgt ze een rekening van een glasbedrijf. Het bedrijf heeft als noodoplossing het raam dichtgetimmerd. Dit hebben zij gedaan op verzoek van de politie.

Marieke vindt het vreemd dat ze hier niks over heeft gehoord van de politie. De politie had haar op de avond zelf kunnen bellen. Dan hadden zij en Paul het zelf kunnen oplossen. En waarom is er geen brief achtergelaten met wat er is gebeurd? Nu zit ze met een dure rekening.

Marieke heeft contact met de politie. Zij vertellen dat Rob*, een buurtbewoner, een avondwandeling maakte met zijn hond. Op de terugweg zag hij dat het raam van het pand van Marieke en Paul kapot was gegaan. Waarschijnlijk door de storm en de kou. Hij belde de politie.

De politie heeft ter plekke gekeken wat er is gebeurd en geprobeerd te achterhalen wie de eigenaar van het pand is. Dat lukte niet. Omdat het al laat op de avond was en er geen sporen van inbraak waren heeft de politie besloten niet bij de buren aan te bellen. In plaats daarvan hebben zij een glasbedrijf ingeschakeld.

Marieke vindt dat de politie hier niet goed heeft gehandeld. Ze hadden in de vensterbank een doosje met visitekaartjes kunnen zien en haar kunnen bellen. Marieke dient een klacht in bij de politie. Ze vindt dat ze niet goed is geïnformeerd en dat de politie de rekening van het glasbedrijf moet betalen.

De politie behandelt de klacht en laat weten dat zij vinden dat de politie wel goed heeft gehandeld. Ze geven toe dat ze Marieke beter hadden kunnen informeren, maar ze zullen de kosten niet vergoeden. Marieke is het hier niet mee eens en belt met de Nationale ombudsman. Onze collega Maurice gaat aan de slag.

Maurice vraagt de politie om meer informatie en of ze zeker weten dat ze de visitekaartjes niet konden zien. De politie duikt nog eens in de zaak en besluit uiteindelijk om Marieke aan te bieden de helft van de rekening te betalen. Marieke vindt dit goed. Ze is blij dat de politie verantwoordelijkheid heeft genomen voor het niet goed informeren en ze tot een soort oplossing zijn gekomen.

* Niet de echte naam

Gaat het ook mis tussen u en de politie? Bel dan gratis de Nationale ombudsman 0800 – 33 55 555.