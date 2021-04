’Vakantiehuis permanent bewonen’

In de Tweede Kamer praat men liever over woningnood en het grote tekort aan betaalbare woningen, maar dat er werkelijk iets aan gedaan wordt is nog geen sprake. Hoeveel jaren bestaat er al niet woningnood in de Randstad? Maar het huizentekort kan snel verminderd worden zodra er toestemming gegeven wordt voor permanente bewoning van recreatiewoningen, die aan alle eisen voldoen. Dan is de woningnood in een klap gehalveerd.

Marianne B. Janssen, Bussum