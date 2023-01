Premium Het beste van De Telegraaf

Column Annemarie van Gaal Het toeslagensysteem is een rem op onze economie

Door Annemarie van Gaal Kopieer naar clipboard

’U kunt geld krijgen’, stond er in de brief van de gemeente die gericht was aan een 26-jarige consultant. Hij had vorig jaar zijn studie afgerond en verdiende inmiddels een meer dan riant salaris, dus verbaasd las hij verder. ’Er staat 1800 euro voor u klaar’ en ’u voldoet volgens onze gegevens aan de voorwaarden’.