’BBB virtueel in opmars’

Dit orgaan beoordeelt wetten, die al door de Tweede Kamer zijn aangenomen. De BoerBurgerBeweging (BBB) onder leiding van Caroline van der Plas gooit hoge ogen bij deze verkiezingen. In de peilingen krijgen alleen de VVD en de PVV meer virtuele stemmen. De BBB is voorstander van een noordelijke- en een zuidelijke euromunt en heeft geen banden met dat geheimzinnige World Economic Forum. Caroline van der Plas kan er met haar partij voor zorgen, dat burgers weer vertrouwen krijgen in de politiek. De BBB is de partij van het gezonde boerenverstand.

E.L. Dobber, Lelystad