’Jeugd verpest onze vakantie’

Dat gaat weer lekker dan met de oplopende besmettingen. De jongeren gaan weer lekker stappen. Hutje mutje bij elkaar, al dan niet - of net gevaccineerd. Onder het mom: ach, ga ik daarna wel weer in quarantaine. En wij dan? De gewone, hardwerkende mensen. Wij zijn in een ’bubbel’ gebleven. En willen graag op vakantie. We zijn gevaccineerd. En nu gaat het fout en kunnen we weer niet weg want Nederland kleurt wsl. (donker)rood op de Europese kaart waardoor Nederlandse vakantiegangers in het buitenland in quarantaine moeten. Jongeren kunnen wel vinden dat ze er recht op hebben om uit te gaan, maar ze denken niet aan ouderen. Stelletje egoïsten. Na vijf jaar niet op vakantie geweest te zijn, waren we zo blij dat het weer zou mogen. Ben er heel verdrietig en tegelijkertijd ook boos over.

Yvonne Bleumink