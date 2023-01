Uitslag Stelling: ’Steun Kiev met veel tanks’

Vorige week werd bekend dat na Polen ook het Verenigd Koninkrijk tanks gaat leveren aan Oekraïne. Londen verhoogt daarmee de druk op Duitsland om ook tanks vrij te geven. Duitslands aarzelt nog en wil eigenlijk dat de VS ook meedoen aan deze wapenleveranties. Maar de Amerikanen staan niet te trappelen om hun M1 Abrahams tanks te leveren, huiverig als ze zijn voor het verlies van dit geavanceerde wapen op het slagveld, waarmee moderne technologie in Russische handen komt. Vrijdag komen westerse landen samen in het Duitse Ramstein om verdere steun aan Kiev te bespreken. De Oekraïense president Zelenski vraagt al maanden om zwaarder materieel van het Westen om de Russische linies te doorbreken.

Het gros van de deelnemers ziet in dat het Oekraïense leger moderne gevechtstanks nodig heeft om de al maanden durende patstelling op het slagveld om te keren. „Goede wapens zijn van belang. Rusland mag hier niet als winnaar uitkomen. Met de juiste wapens de strijd tot staan brengen en dan onderhandelingen”, stelt een voorstander van steun aan Kiev. Deze zienswijze sluit aan bij de opinie van de Nederlandse oud-commandant Mart de Kruif, die vindt dat je Rusland op het slagveld zal moeten domineren wil je ze aan de onderhandelingstafel krijgen. Twee derde van deelnemers geeft hem gelijk.

Een andere deelnemer wijst op de Russische oorlogsmisdaden. „Er wordt door het Kremlin al op grote schaal verkracht, gedeporteerd en gemoord. Alleen door het zwaarste materieel in te zetten kan hieraan een einde gemaakt worden. Uitstel betekent nog langer pijn lijden voor de Oekraïners. Kijk naar de dagelijkse wreedheden van de Russen. Wat moet er nog meer gebeuren voor de Duitse Groenen om in te stemmen met de leverantie van Leopard 2 tanks aan Oekraïne?”

Bovendien wordt het steunen van Oekraïne met zwaarder oorlogsmaterieel cruciaal geacht met het oog op een mogelijk nieuw voorjaarsoffensief van de Russen. Om de agressor tegenwicht te bieden kan het Oekraïense leger de Duitse Leopard 2 tanks en de Britse Challenger 2-tanks goed gebruiken.

Het Kremlin heeft al ontsteld gereageerd op de Britse steun. Maar de meeste respondenten menen dat de Europese bondgenoten zich niet moeten leiden door Russische onvrede. „We kunnen en mogen ons niet laten leiden door mogelijke reacties van het Kremlin - op dat moment heeft Rusland vrij spel in de wereld en daar zullen ze gebruik van maken”, klinkt het. En een ander stelt: „Rusland is de agressor en het is een beetje raar om dan rekening te houden met de reactie van het Kremlin. Waar men bang voor is of Rusland kernwapens inzet maar dat mag niet van China. Daarom moeten we gewoon steeds veel zwaardere wapens leveren.”

Toch is nog een derde van de deelnemers tegen levering van zwaarder oorlogstuig uit Europa aan Kiev. Zij zijn bang voor het Russische antwoord. „Niet doen om de onberekenbare Poetin niet verder uit de tent te lokken en een derde wereldoorlog te voorkomen!”