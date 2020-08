Brief 2: ’Goeden moeten onder de kwaden lijden’

Wanneer je de lijst NOW inzichtelijk eens bekijkt, rijzen er toch wel vragen over gevraagde steun door diverse ondernemingen.

Het lijkt mij ondoenlijk alle aanvragen te checken en mocht men daar aan toekomen is wellicht het verstrekte bedrag al verdwenen, of, zoals recent in het nieuws, heeft men het betreffende bedrijf failliet laten gaan. Jammer dat de goeden onder de kwaden moeten lijden.

G. Boswijk-Treur, Wilnis

