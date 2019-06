’Stop met stimuleren van elektrische auto’

Uiteen recent onderzoek (denktank Transport&Enviroment ) blijkt dat 47 van de 203 cruiseschepen die sinds 2017 in Europese wateren varen, enorm vervuilend voor het milieu zijn. Zelfs tien keer zo vervuilend als alle 260 miljoen auto's in Europa in de zelfde periode. Waarom is dit niet bij iedereen duidelijk bekend!

Vorig jaar gaf de Nederlandse staat alleen700 miljoen euro uit aan elektrische auto’s, gewoon te gek van woorden. Helemaal als je al weet dat het Zweedse instituut IVL berekende dat de productie van één accu ongeveer 17 ton CO2 in het milieu verspreidt; dit is gelijk aan 200.000 km rijden voor een diesel- of benzineauto. Vreemd toch dat we dit niet meenemen in al onze overwegingen. Nee, gekker nog , we laden de e-auto op met stroom die voor 50 procent is opgewekt uit gas en kolen.

Stop met het stimuleren van de elektrische auto’s of liever gezegd, stop elke vorm van subsidie direct of indirect, voor deze ’rollende klimaat bandieten’. Overheid concentreer je toch eens op vliegtuigen en boten, daar is echt veel te besparen zonder dat je de gewone automobilist verder pest.

Johan Pot, Neede