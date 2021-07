’Getroffen door Brexit’

Eenmaal aangekomen in het VK moet ik tien dagen in quarantaine en tijdens die quarantaine, tweemaal een PCR- test doen. Voor terugkeer naar Nederland is PCT-test nummer 4 vereist. Om vervolgens in Nederland opnieuw in quarantaine te moeten gaan. Terwijl ik al eerder een keer positief op corona ben getest en inmiddels twee keer ben gevaccineerd. Was ik afgereisd naar een EU-lidstaat met dezelfde risicostatus, dan was geen enkele PCR-test vereist, net zo min als quarantaines. Kortom, ik word niet behoed voor corona, maar getroffen door de Brexit.

Willem de Kan, Ermelo