’Dienstplicht invoeren slecht idee’

De realiteitszin van Hoekstra is ver te zoeken. Voor wat betreft de militaire dienstplicht; de oorlog in Oekraïne laat juist zien dat een militaire dienstplicht in Nederland nutteloos is. Rusland heeft al moeite met Oekraïne in een conventionele oorlogsstrijd als gevolg van westerse militaire steun. Rusland zal zo gek niet zijn om een NAVO-lid aan te vallen.

Militair ingrijpen haalt vaak niks uit. Kijk naar Afghanistan, de Taliban zijn nu weer aan de macht. Er zijn tal van Nederlandse militairen voor niets in Afghanistan voor het leven ernstig verminkt of gedood. Om over PTSS maar te zwijgen.

En of een maatschappelijke dienstplicht nuttig is vraag ik mij af. Er is een schreeuwend personeelstekort in Nederland. Wil Hoekstra nu echt mensen gedemotiveerd een tijd lang uit de krappe productieve arbeidsmarkt halen? Na een keuring en twee herkeuringen was het mij destijds uiteindelijk gelukt om uit militaire dienst te blijven.

Pieter Hofman