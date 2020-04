Uitslag stelling: ’Mondbescherming omarmd’

Zestig procent van de deelnemers aan de Stelling van de Dag is het eens met de vraagstelling ’Mondkapjes nodig tegen corona’. De plannen om mondkapjes te verplichten voor contactberoepen – zoals kappers en fysiotherapeuten – zodra de huidige maatregelen versoepeld worden, kan op veel bijval rekenen: 85% van de respondenten staat hierachter. Over het nut van mondkapjes voor iedereen die zich buitenshuis begeeft, zijn de meningen echter verdeeld.

Een deel van de stellingdeelnemers (44%) is, in lijn met het RIVM, bang dat mondkapjes voor schijnveiligheid zorgen. „De meeste personen gaan er onjuist mee om en denken intussen veilig te zijn”, vreest een deelnemer. „De mondkapjes geven alleen bescherming als ze goed gebruikt worden en geregeld vervangen. De zuinige Hollander zal ze te lang en verkeerd dragen”, denkt ook een ander.

„Als mondkapjes niet goed gebruikt worden werken ze juist averechts”, voegt nog een respondent toe. „Ik heb drie keer per dag contact met mijn vriendin uit Zuid-Korea. Daar weten ze hoe je met mondkapjes om moet gaan. Ze dragen alleen professionele mondkapjes en gebruiken er twee per dag. Ze komen er absoluut niet met de vingers aan. Er zou hier zeer goede voorlichting moeten komen over het gebruik maar dan nog wordt het moeilijk want het zit niet in onze cultuur en dan leer je dat niet zo eventjes.”

Andere respondenten (50%) geloven dat het wel mee zal vallen met die schijnveiligheid. „Alles wat belemmerend werkt bij hoesten of andere uitstoot heeft toegevoegde waarde, dus ook mondkapjes”, denkt iemand. „Het zal altijd iets tegenhouden”, stelt ook een ander. „En het herinnert de ander aan de 1,5 meter afstand die is voorgeschreven.”

Voorstanders van het dragen van mondkapjes pleiten daar vooral voor omdat ze vinden dat de huidige maatregelen niet altijd even goed worden nageleefd. „Ik merk toch af en toe dat het personeel bij de supermarkt hoest of proest. Dat gaat dan ook op het fruit en andere zaken zitten. Ik voel me daar niet veilig”, schrijft bijvoorbeeld iemand. „Ik zie nu toch nog vaak iemand hoesten in zijn hand of niezen waarbij hij zijn hoofd omdraait”, deelt een ander.

De verschillende meningen over het nut van mondkapjes verwart veel respondenten. „Eerst wordt ons verteld dat mondkapjes alleen schijnveiligheid bieden en even later wordt aangekondigd dat ze toch maar gedragen moeten gaan worden in bepaalde beroepsgroepen. Waar zijn onze bestuurders in godsnaam mee bezig?”, vraagt een van hen zich af. „Je weet hier nooit wat wel en niet waar is. De meningen zijn zo verschillend”, vindt ook een ander.

Velen weten wel waar de wisselende berichtgeving vanuit het kabinet over mondbescherming vandaan komt. „Het negatieve RIVM-advies kwam omdat er niet genoeg mondkapjes en andere beschermingsmiddelen waren. Nu er misschien zicht op is dat er hier ook genoeg mondkapjes komen, draait men de mening om”, zo verwoordt een respondent de heersende mening.