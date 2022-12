Hij ontkwam maar net, na de inval van Rusland, aan een Russische moordaanslag en is sindsdien een baken van strijdvaardigheid. Zijn haast dagelijkse toespraken tot zijn bevolking en de wereldgemeenschap stemmen positief en getuigen van moed en hoop op betere tijden. Al laat hij duidelijk blijken dat opgave van land onbespreekbaar is. Terecht, daarmee geeft hij een duidelijk statement af aan Poetin. Zelenski staat voor hoop, vasthoudendheid, verbondenheid en de roep om steun voor een bevolking in verdrukking. Hulde voor Volodymyr!

Bas Overmars,

Amsterdam