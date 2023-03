’Talkshows lijken teveel op elkaar’

Veel nuttige en actuele informatie wordt ons toebedeeld. Er is echter een ’maar’. Omdat de onderwerpen elkaar overlappen wordt er vaak niets toegevoegd. Een groot saaiheidsgehalte is daarvan het gevolg. Daaraan moeten de omroepen zich proberen te ontworstelen. De talkshow, die daar het meest in slaagt, is, volgens mij, Khalid & Sophie met hun gevarieerd, van diepgaand tot luchtig, aanbod van onderwerpen. Hierbij wel de kanttekening dat Khalid zich soms ontpopt als deelnemer aan het debat, terwijl het zijn voornaamste taak is het debat in goede banen te leiden.

A. Kessen, Hulst