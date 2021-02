’Burger draait op voor tekorten gemeenten’

In de huidige crisis waarin veel ondernemers en particulieren ten gevolge van een forse inkomensdaling de broekriem strak moeten aanhalen om te kunnen overleven gaan de gemeenten hun burgers nog maar eens extra belasten.

Het zou de gemeenten sieren als zij net als een groot deel van Nederland ook zouden bezuinigen door te snijden in hun eigen organisatie en uitgaven in plaats van hun budgettaire probleem te verleggen naar een groep die al zo zwaar getroffen is.

L. van Hierden,

Putten