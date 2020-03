Uitslag stelling: ’Leerstof in zomer inhalen’

Één van de deelnemers, die hiervan voorstander is, meent: ,,De stress en spanning zijn zo hoog voor de kandidaten dat ik denk dat je een vertekend resultaat gaat krijgen. Bovendien: waarom moet de hele wereld binnen blijven en moet die enorme groep jongeren en hun docenten wel risico lopen?”

Een andere vindt de scholen open laten voor het eindexamen ook een dubbele boodschap aan de jongeren. ,,Aan de ene kant mogen ze elkaar niet opzoeken, aan de andere kant zouden ze wel met z’n allen in een gymzaal moeten zitten. Dat schept te veel onduidelijkheid.” Toch snappen sommigen niet waarom het examen niet gewoon digitaal georganiseerd kan worden. ,,Zo moeilijk kan dat toch niet zijn? Even inloggen met DigiD en klaar.”

De universiteiten zijn al gesloten tot de zomervakantie. De scholen zijn nu nog in principe dicht tot 6 april. Een grote meerderheid van de respondenten vindt dat basis- en middelbare scholen ook tot de zomervakantie zouden moeten sluiten. Slechts een klein deel van de deelnemers verwacht dan ook dat de scholen dit schooljaar nog open zullen gaan.

Velen zien de zomervakantie als periode om de gemiste lesstof in te halen. ,,Gewoon alles opschuiven. Dan maar een kortere zomervakantie”, luidt een reactie. En een ander denkt: ,,Moet kunnen, want ik denk dat voor heel veel mensen de zomervakantie ook niet doorgaat. Want waar moet je heen?” Nog een ander denkt aan het wijzigen van het schoolrooster: ,,Gewoon nu zomervakantie afkondigen en in juli en augustus de scholen open.”

Vorige week, toen de scholen dichtgingen, zou er een uitzondering worden gemaakt voor examenleerlingen. De meesten hebben het idee dat docenten daarna veel energie hebben gestoken in het laten doorgaan van de examens. De meesten denken ook dat de leraren voldoende kennis en kunde in huis hebben om de leerlingen digitaal te begeleiden.

Desondanks gelooft maar liefst driekwart van de respondenten dat ‘live’ onderwijs geven beter is dan individueel, digitaal les via de laptop. Toch vinden sommigen wel dat het onderwijs echt digitaler moet. ,,Het is 2020, maar er wordt hier nog lesgegeven alsof het 1950 is.”

Nu bepaalt de school of een leerling is geslaagd of niet. Dat vindt slechts een krappe meerderheid van de respondenten een goed idee. Toch hebben de meesten wel moeite om het diploma alleen op basis van de schoolexamens te geven. ,,Het niveau is al zo verschrikkelijk laag. Dus waarom zou je de lat nog lager moeten leggen. Laat degenen die nu niet zouden slagen het jaar overdoen, zodat ze beter beslagen ten ijs komen in het mbo, hbo of op de universiteit. Dat scheelt voor de toekomst ook in de hoeveelheid geld die ze moeten lenen voor hun studie.” En een ander voegt toe: ,,Nooit de eisen verlagen. Want dan zal iedereen later zeggen dat de generatie die in 2020 haar diploma heeft gehaald, het makkelijk heeft gehad.” Maar een tegenstander meent: ,,Geef die kinderen dat diploma cadeau. Ze krijgen al geen vakantie en geen examenfeestjes.”