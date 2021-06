’Overlast roken beperken’

Wat ik niet heb kunnen lezen in De Kwestie over ’Roken op het terras’ is dat je vaak ziet dat er in een gemengd gezelschap van rokers en niet-rokers de roker zijn of haar sigaret bij het gezelschap weghoudt en de rook in andere richting blaast. Heel vaak wordt die sigarettenrook dan in de richting van de tafel van de buren geblazen. Daarmee wordt dan wel het ’eigen’ gezelschap ontzien, maar krijgen de buren de ’overlast’.

Ik snap niet dat rokers, als ze zich realiseren dat anderen het als onprettig ervaren, niet even opstaan om elders te gaan roken. Van mij mag iedereen roken maar de roker moet veel meer rekening houden met de ander.

Jeffry Kuperus, Shenzhen (China)