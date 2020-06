Brief 2: ’Wat een voorbeeld voor kinderen’

Dat heeft niets meer te maken met vreedzaam demonstreren zoals anderen dat wel kunnen. Zij horen in kooigevechten thuis of zoals vroeger in de Romeinse arena’s. Laat hen daar hun agressie op elkaar uitleven en laat ze daar hun gang gaan. Hoe zouden deze personen hun kinderen opvoeden? Slecht voorbeeld wordt gevolgd door hun kinderen. Als idioten de politie uitdagen met vechthoudingen etc.

Daarentegen heb ik wel respect voor de mensen die wel op de juiste manier vreedzaam willen demonstreren. Ik wens de politie veel sterkte met hun taak om de openbare orde te handhaven.

Wim Knaap, Hoorn

