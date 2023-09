Brief 1 ’’Nieuwe politiek’ D66 ver te zoeken’

De mond vol hebben van nieuw leiderschap en het verlaten van de 'oude' politiek, maar bij de eerste de beste gelegenheid (weer) precies het tegenovergestelde laten zien.

Het uitsluiten van democratisch gekozen partijen, en passant de nieuwe leider van de VVD voor ezel uitmaken en ook de BBB nog even schofferen. In ieder geval weten we gelukkig ruim voor de verkiezingen hoe D66 het tijdperk van de 'nieuwe' politiek ingaat.

Mark Hoogesteger, Middelburg

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven: