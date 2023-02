’Suikerbommen als prijs’

Nou, met zo’n prijs wil ik helemaal niet gefeliciteerd worden want hoe kun je anno 2022, terwijl de media ons met regelmaat trakteren op berichten over ongezond eten en de gevolgen van o.a. obesitas, met dergelijke suikerbommen feliciteren. En dit is niet de eerste keer dat deze loterij met dergelijke domme prijzen in de fout gaat want een tijdje terug deelde ze b.v. ook stroopwafels als prijs uit. Hoe kun je het bedacht krijgen? Nog los van het feit of je je als deelnemer aan de Postcodeloterij niet zou moeten afvragen of er überhaupt prijzen in de vorm van producten moeten worden uitgekeerd want is dit niet regelrechte concurrentievervalsing? En wat te denken van de handlings- en verzendkosten welke gemoeid zijn met het versturen van dergelijke ’prijzen’. Ik overweeg ernstig om mijn lange lidmaatschap aan deze loterij op te zeggen want het lijkt er heel erg op dat de goede doelen, welke volgens haar gesteund worden, vooral de zakken van ondernemers zijn.

M.v.d. Heuvel, Hapert