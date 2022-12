’Autoverlichting aanpassen’

Dagverlichting, prima, maar dan branden de achterlichten niet. Stadslichten, ook wel parkeerlichten genoemd, je ziet het regelmatig bij dicht mist. Of nog erger, helemaal geen verlichting bij dikke mist. Als het zicht minder dan 50 meter is mag het mistachterlicht gebruikt worden, dus niet bij 500 meter zicht. Boven onze snelwegen op de matrixborden staan vaak mooie teksten. In deze tijd van het jaar zou toepasselijk zijn: ’Geen licht bij slecht zicht, mij niet gezien’.

Theo Jacobs, De Meern