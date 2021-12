’Echte politiewerk begint op straat’

Bekijk ook: Wijkagent sleutel tot aanpak criminaliteit

Ik weet hoe het was en wat ze ervan gemaakt hebben. In mijn tijd hadden we tijd voor voetsurveillances. Op straat knoopte je gesprekken aan met inwoners en kreeg je te horen wat er zoal leefde in de wijk. Vandaag vliegen agenten in hun surveillanceauto’s van noord naar zuid, van oost naar west, en andersom. Als midden in de nacht iemand bij een politiebureau aanbelde, werden ze binnen gelaten en te woord gestaan. Nu kunnen mensen op een knopje drukken. Ze krijgen dan te horen dat er een afspraak moet worden gemaakt. Deze mensen haken negen van de tien keer af. Ik ben nog steeds van mening dat het echte politiewerk op straat begint. Daar is nu, gezien alle reorganisaties bij de politie, geen tijd meer voor.

Geert Buss