Lang leve onze gezondheidszorg!

Google op de zoektermen ’klacht’ en ’gezondheidszorg’ en hupsakee: 589.000 resultaten in 0.39 seconden. Ook de rijksoverheid doet mee. ’Waar kan ik terecht met een klacht over een arts of zorginstelling?’ kopt haar site. De klager krijgt talloze mogelijkheden aangereikt. De Consumentenbond en de Nederlandse Patiëntenfederatie bieden eveneens wegwijzers aan en instellingen als de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Landelijk Meldpunt Zorg bevelen zichzelf van harte aan.